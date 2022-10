Ginevra Lamborghini, in lacrime, torna nella casa del Gf Vip dopo la squalifica: "Mi mancate tutti"

"Sorridi sempre, ti vogliamo bene, che bello vederti, ci sei mancata", sono solo alcune parole pronunciate dai concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti di Ginevra Lamborghini che, dopo la squalifica per le sue imperdonabili dichiarazioni sul bullismo nei confronti di Marco Bellavia, è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per salutarli.

Ginevra, infatti, ha fatto di nuovo ingresso nella casa del Gf prima di tutto per rivedere Antonino Spinalbese, il suo presunto flirt nella casa, anche se lei ha dichiarato di essere fidanzata, e poi per salutare tutti i suoi compagni di avventura.

La sorella di Elettra Lamborghini è subito scoppiata in lacrime non appena ha rivisto i suoi colleghi e ha ammesso di sentire tantissimo la sua mancanza. Gli altri, appena l'hanno vista, hanno cercato di consolarla subito, soprattutto dopo averla vista uscire dal programma sconvolta e singhiozzante dopo la squalifica dello scorso lunedì. "Sei un'anima bella" le hanno detto per poi abbracciarla da lontano e lasciarla andare.

Sui social, però, le opinioni nei confronti di Ginevra sono contrastanti. C'è chi la sostiene e ammette che la giovane ereditiera non merita di finire alla gogna e chi, invece, condanna il Gf Vip per averle permesso di tornare ancora nella casa dandole visibilità e facendole quindi un "regalo".