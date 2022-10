Gf Vip, "Sara manfuso ha strumentalizzato la violenza sessuale". E Ciacci la denuncia

Giovanni Ciacci accusato da Sara Manfuso di violenza sessuale. Questa è stata la parte più forte di tutta la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera. Un'accusa che ha lasciato senza parole il pubblico in studio, a casa e anche lo stesso Ciacci e ovviamente Alfonso Signorini. Manfuso in diretta ha anche potuto riguardare la scena incriminata e il risultato è stato una discrepanza tra il racconto di Sara e quello che mostrano le immagini.

Giovanni Ciacci e la denuncia a Sara Manfuso

Giovanni Ciacci, che lo ricordiamo è stato eliminato al televoto flash per colpa del suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia, in diretta ha prontamente risposto dicendosi assolutamente non colpevole. E proprio per ribadire la sua innocenza, secondo quando riporta The Pipol Tv, avrebbe deciso di denunciare Sara. "Dopo gli avvenimenti e i fatti raccontati ieri Giovanni Ciacci, stanco delle parole usate da Sara Manfuso in studio, pare che in questo momento si stia recando dai suoi legali per denunciare penalmente l’ex concorrente del GFvip", ha scritto il profilo social di gossip.

Mattino 5, l'accusa a Sara Manfuso: "Ha strumentalizzato una violenza sessuale"

Anche Mattino 5 ha parlato di cosa è successo durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. In particolare Federica Panicucci e i suoi ospiti hanno voluto dire la loro sulla questione Sara Manfuso (lo ricordiamo la concorrente ha deciso di fuggire dalla casa e nella puntata ha spiegato che il motivo era la violenza sessuale subita da parte di Giovanni Ciacci). Alfonso Signorini dopo aver ascoltato la sua versione ha spiegato di essersi sentito preso in giro e che più che altro Sara avrebbe potuto trovare una scusa più plausibile per lasciare la casa come ha fatto.

Panicucci si è detta dalla parte di Signorini: "Mi sento di essere in accordo con Alfonso Signorini, anche io non ho percepito niente di particolare". La conduttrice di Mattino 5 ha detto ciò perché ieri sera in diretta è stato mostrato il video dell'episodio in questione (poi diventato virale anche sui social) e qualcosa rispetto al racconto di Manfuso non torna.

"La cosa peggiore Federica secondo me - ha affermato Patrizia Groppelli ospite di Panicucci - è che la Manfuso è indifendibile perché ha strumentalizzato una violenza sessuale per cui tanta gente soffre.. Poi con una persona omosessuale... Io non penso proprio che Ciacci avesse qualsiasi intenzione, poi si vede nel video. Poi non si strumentalizzano dei problemi grossi come le violenze sessuali".

Anche Raffaello Tonon è sulla stessa lunghezza d'onda: "Se lei, poniamo non si trovasse bene nella Casa o lo trovasse controproducente per la sua carriera, andava via e diceva 'per l’accanimento su Bellavia'. Ma cosa è andata a fare a dire una cosa del genere, quando sa che è tutto registrato, basta vedere la clip per dire che fa una figura...".

"La reazione doveva essere immediata" ribadisce Panicucci, in questo caso possiamo anche non essere d'accordo con la conduttrice, ma tornando al video è la stessa Manfuso che scherza e ironizza sulla cosa e ribadisce anche che quando usciranno dalla casa "andranno a fare una grande cena tutti insieme", fatto sottolineato anche da Tonon.