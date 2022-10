Giovanni Ciacci è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo il caso Marco Bellavia

Giovanni Ciacci è il secondo concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip. Il costumista toscano ha, infatti, dovuto abbandonare immediatamente la casa del Gf e, di conseguenza, il gioco dopo un televoto flash avviato da Alfonso Signorini per far stabilire al pubblico chi avrebbe dovuto essere squalificato dopo il caso Marco Bellavia.

Una decisione fortemente voluta dal pubblico che si è dichiarato completamente soddisfatto, e anche diversi vip si sono scagliati contro Giovanni, soprattutto dopo il suo comportamento avuto durante questa diretta del Gf Vip.

Ciacci, infatti, è stato punito per aver prima bullizzato Marco Bellavia dentro la casa e, poi, per aver reagito alle accuse cercando di giustificarsi e di parlare sempre di se stesso. Giovanni, infatti, finito al televoto insieme ad altri colleghi di avventura: Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi, anche loro colpevoli, è stato scelto dal pubblico sovrano come il "peggiore" tra i quattro e ha, così, dovuto lasciare per sempre quella casa che tanto aveva desiderato. Il primo sieropositivo di sempre al Gf Vip è ufficialmente fuori dai giochi.