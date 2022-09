Gf Vip, Giucas Casella furioso con Attilio Romita: "Io viscido? Non ho mai toccato le ragazze"

"Vecchio bavoso, allungava le mani, viscido", sono solo alcuni dei termini usati da Attilio Romita nei confronti di Giucas Casella che, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, era stato protagonista di una doccia molto particolare insieme a due giovani compagne di reality. L'ex giornalista del Tg1 non ha apprezzato questa immagine e ha sottolineato che secondo lui, il comportamento di Casella sarebbe stato fuoriluogo e irrispettoso.

"Sono incazzato con te. Hai usato degli aggettivi assurdi nei miei riguardi. Mi hai definito "viscido", "vecchio bavoso", ma cosa dici? - ha subito urlato Giucas Casella arrivato nella casa del Gf per un confronto - Sai che tutto il web, i miei vecchi comagni di Gf mi hanno chiamato e incoraggiato. Perché tu mi dici certe cose che ti sei spogliato e ti sei buttato addosso a una donna dopo 4 giorni?"

Attilio, però, ha risposto subito a tono e ha commentato: "I commenti che ho fatto io sono stati una risposta alla lettura dei commenti del web su quel famoso video dove tu, che eri per me un mito, ti ritrovavi a fare la doccia con delle ragazze giovani. Un personaggio del tuo livello non può fare la doccia accarezzando delle ragazze giovanissime tral'altro. Ma tu ti sei rivisto nel video della doccia? Ti sei piaciuto? Trovi quell'immagine giusta? Se tu non hai provato disagio nel rivederti ti chiedo scusa".

"Mi chiamavano nonno - ha risposto poi Giucas arrabbiatissimo- erano come le mie nipotine, non ho toccato nessuno", ma poi le immagini hanno messo le cose in chiaro e fatto vedere che Giucas, in realtà, aveva toccato i sederi delle sue giovani compagne di Gf tra cui anche Lulù.

A questo punto, però, la situazione si è conclusa con una risata e una battuta di Signorini che ha smorzato i toni e fatto tornare il sereno nella casa.