Gf Vip, chi è Giucas Casella: dalla caduta in un pozzo alla carriera di illusionista

Giucas Casella è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. È stato scelto dal conduttore Alfonso Signorini. Scopriamo i dettagli e le curiosità su questo famoso personaggio della tv italiana.

Gf Vip: chi è Giucas Casella

Giucas Casella, nome d'arte di Giuseppe Casella Mariolo, è nato a Paremo nel 1949. È un illusionista, famoso anche per saper "addormentare" le galline. Ha portato la sua arte all'interno di molti programmi televisivi, dove si è esibito in numeri di ipnosi e suggestione che hanno coinvolto personaggi famosi e persino animali.

La sua ascesa alla notorietà comincia nel 1979 quando Pippo Baudo lo vuole con sé nella sua prima esperienza come conduttore di Domenica In. Poi è stata la volta di Fantastico condotto da Enrico Montesano, Sanremo nel 1988 e molti altri. Celebri sono le sue frasi: "Guardami! Guardami!", "Quando lo dirò io!", e il grido "Change, change, change, change!".

Nel 2008 ha partecipato all‘Isola dei Famosi 6, che ha però abbandonato a causa di un malore. Nel 2018 ci ha riprovato ma dopo 6 settimane ha dovuto abbandonare per problemi di salute.

Giucas Casella e la caduta nel pozzo

Sul suo sito web è possibile leggere la storia della sua infanzia, caratterizzata da un incidente tragico:

Il primo evento che desta preoccupazione nei genitori e che manifesta i primi effetti delle sue doti fuori dal comune, vede il piccolo Giuseppe, vittima di un pericoloso incidente che sarebbe potuto rivelarsi fatale: a sei anni cade in un pozzo profondo e solo con la forza del pensiero riesce a “guidare” la madre, che non può sentirlo, in suo soccorso.

E poi ancora: "Lo scampato pericolo tiene comunque desto lo stupore del padre che conduce il bambino dal sacerdote del paese per farlo benedire e in qualche modo “liberarlo” dall’anomalo spirito che lo “possiede”: è la cara figura di Don Sarullo a liberare i comprensibili timori dei Signori Casella, licenziando i poteri del futuro Giucas come un dono di Dio, profetizzando per lui un roseo avvenire. In età adolescenziale accade un altro episodio che rende consapevole dei suoi poteri lo stesso Giucas, il quale, rientrando dalla campagna s’imbatte in una vipera : colto da terrore resta impietrito a fissare il piccolo rettile che rimane paralizzato e immobile. Il repertorio degli avvenimenti “anomali” da quel momento si infittisce ed è lunga la lista dei compagni e dei professori che incombono inconsapevoli, vittime dei suoi esperimenti ormai gestiti con controllo e determinazione".

Gf Vip: la vita privata di Casella

Giucas Casella ha un figlio di nome James, al quale è molto legato. Si definisce "Un papà che ha dovuto fare anche da mamma". Il figlio è nato dalla relazione con la modella inglese Carol Torr, finita però pochi mesi dopo la sua nascita. James è stato cresciuto dal padre e dalla compagna di questo Valeria Perilli, i due sono legati dal 1981. Jucas, secondo quanto è noto, è un medico.