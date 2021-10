Gf Vip, Giucas Casella fa coming out: "Sono stato con un uomo"

Nella Casa di Cinecittà si inizia a respirare aria di famiglia. Dopo tre settimane di convivenza si sta creando un'intimità molto forte, tanto da portare i 'vipponi' a lasciarsi andare a confidenze importanti. Ieri sera è stato il momento di Giucas Casella, che parlando con i suoi compagni d'avventura ha fatto una rivelazione inaudita sul suo passato.

Il coming out di Giucas Casella

L'illusionista, sposato con la doppiatrice Valeria Perilli e papà di James - che da poco lo ha reso nonno - ha confessato di aver avuto un'esperienza omosessuale. "Sono stato anche con un uomo. E' successo" ha detto, aggiungendo: "Per me è normalissimo". Giucas è entrato nei dettagli: "Mi ricordo in collegio, tra di noi. Ma sarà successo anche a voi. Non c'è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no". Poi però ci ripensa: "Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare". Da parte degli altri inquilini totale appoggio: "Non c'è niente di male". E ancora: "Normalissimo". All'orizzonte si intravedono altre confidenze.