Gf Vip, le gaffe di Giucas Casella sulla politica italiana: "Il presidente del Consiglio? Berlusconi"

(Qui sopra il video con le domande a Giucas Casella)

Una gaffe dopo l'altra, Giucas Casella per alcuni momenti si è trovato catapultato nel programma della "Pupa e il secchione e viceversa". Il simpatico, per non dire tragico, siparietto è nato dalla scelta di Alfonso Signorini d'informare i vipponi sull'esito delle votazioni per il Presidente della Repubblica.

Il conduttore annuncia che Sergio Mattarella è stato riconfermato e rimarrà in carica per altri sette anni. A questo punto Giucas ha esordito affermando di conoscere il Presidente e di averlo incontrato in più occasioni: la prima volta che l'ha visto Casella era in un collegio.

"So che è un mio conterraneo, lo conosco pure. Ci siamo incontrati in diverse occasioni" ha spiegato Giucas, Signorini quindi gli ha chiesto di raccontargli almeno un'occasione in cui si sono visti: "Mi ricordo una volta quando ero in collegio, ma non stava in collegio con me. Intendevo, che l'ho visto più di una volta e la prima volta quando ero in collegio. L'ho incontrato. Non era un mio compagno di classe".

"Lo conosco bene. L'ho incontrato da ragazzino e anche da adulto, più di una volta. Ho il piacere di averlo incontrato e ci ho parlato pure, ecco. Se vuoi chiediglielo" ha poi detto il vippone a Signorini che ha prontamente risposto "Stasera lo chiamo".

Interrograzione per Giucas Casella

Non contento di quanto appena sentito Signorini invita Kabir Bedi e Giucas Casella in confessionale per un piccolo ripasso della Costituzione e dell'attualità politica. Purtroppo il risultato è stato misero per Casella che non ha risposto neanche ad una domanda, a differenza di Bedi che sapeva tutto.

Casella non si ricordava il nome di battesimo di Mattarella (Sergio), quale fosse la sede del Presidente della Repubblica e ha risposto Campidoglio, dove invece sta il sindaco, (Quirinale). Casella non sapeva neanche il nome dell'attuale presidente del Consiglio, è stato l'attore a suggerire "Mario Draghi", Casella ha sussurrato un "Silvio Berlusconi" prima dell'aiuto del coinquilino. Altri errori hanno poi riguardato la Costituzione.