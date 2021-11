Gf Vip, Giucas Casella e la storia con Patrizia de Blanck: la replica della contessa

Giucas Casella e Patrizia de Blanck? L'illusionista tv nei giorni scorsi ha raccontato durante un confessionale con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip di aver avuto una storia con la contessa. "Mi veniva a trovare perché avevamo un'amicizia particolare", ha rivelato Casella, definendo de Blanck "proprio una mia ex". I due si incontravano nella casa di Casella e lì, ha aggiunto, "tutto è successo".

In studio, durante la puntata di venerdì scorso, il conduttore Alfonso Signorini ha pressato Casella, per farsi commentare questo retroscena inedito. L'illusionista è rimasto sul vago, confermando però che in effetti "c'è stata una frequentazione". Casella ha chiamato in causa direttamente la diretta interessata da queste rivelazioni, ossia la contessa de Blanck: "Lei è una che ricorda tutto nei minimi particolari, può parlare lei. Sono uno che dice sempre la verità". Vicino a lui, però, Katia Ricciarelli insinua il germe del dubbio.

Giucas Casella e la relazione con Patrizia de Blanck: la replica della contessa

Patrizia de Blanck contesterà o meno queste rivelazioni intime? La porta dello studio del Gf Vip per lei è sempre aperta, ha detto Signorini. In attesa della prossima puntata, è arrivata una prima risposta da parte della diretta interessata. In una storia su Instagram, Patrizia de Blanck per adesso ha scritto: "Una storia con Giucas Casella? Presto andrò al Grande Fratello e racconterò la verità!". La contessa si prepara quindi a tornare nell'arena del Grande Fratello Vip per dire la sua sulle rivelazioni di Giucas Casella.

Puntata dopo puntata, gli amori di Giucas Casella sono sempre sotto le luci dei riflettori, a cominciare dalla liason con Katia Ricciareli, ritrovata ora al Gf Vip. Non tutte le sue relazioni sono sconosciute ai più. Carmen Russo infatti, una volta rientrato Casella nella Casa, gli ha rivelato di essere a conoscenza di alcune sue relazioni importanti, sulle quali manterrà il silenzio. Un nome però è lo stesso Casella a farlo: "Isabel Pisano, che ha sposato quello che ha fatto l’inno francese".