GF Vip, Giucas Casella senza controllo. Dopo la sfuriata, le lacrime: "Non mi merito tutto questo"

(Lo scontro tra Giucas e Nathaly al Gf Vip)

Nervi tesissimi al GF Vip nella puntata di venerdì 28 gennaio: il limite della sopportazione di una certa tensione è stato superato da Giucas Casella, protagonista di una lite con Nathaly Caldonazzo poi trascesa in sfuriata e, infine, in pianto irrefrenabile. Motivo della forte reazione del concorrente è stata la dichiarazione della showgirl che ha sostenuto di non considerarlo una persona sincera. "Finché sto qui voterò Giucas. È falso, poi fa sempre il finto tonto, mi ha scocciato" le parole di Nathaly certa che Giucas l'abbia nominata sempre senza avere un reale motivo. Tanto è bastato per far arrabbiare, e parecchio, il diretto interessato.

Giucas contro Nathaly: le urla e il pianto

"Ma secondo te io posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?" è stata la domanda retorica posta da Giucas a Nathaly, diventata subito destinataria di un crescendo di accuse e urla. "Non dire falso a me. Non ti permettere, perché io non sono falso. Sei tu farfallona, che non mi hai salutato. Non sopporto le bugie".

E ancora: "Sei bugiarda, falsa!" ha poi proseguito Giucas che in lacrime si è allontanato dal soggiorno: "Non me lo merito questo, scusate", ha detto al pubblico. A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che lo ha invitato a calmarsi: "Sei una persona esemplare, con Nathaly non vi prendete come accade nella vita. Non devi prenderla così. La salute è una ed è sacra, non ne vale la pena", ha affermato il conduttore rivolgendosi al concorrente, tornato calmo a far parte del gruppo.