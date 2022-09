Gf Vip, Giucas Casella gela Romita (che gli ha dato del "bavoso"): "Il bue che dice cornuto all'asino"

Sono passati appena tre giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip e va in scena già il primo dissing tra dentro e fuori la Casa. A lanciare la bomba è stato Attilio Romita - che sta dimostrando di non avere peli sulla lingua - tirando in ballo Giucas Casella.

Il giornalista ha dato del "vecchio bavoso" all'ex gieffino, criticando alcuni suoi comportamenti durante l'edizione dello scorso anno: "Faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso. E c'era lui che allungava le mani su queste due ragazze - ha detto -. La cosa è andata avanti un quarto d'ora. Una cosa viscida e brutta. Questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po' di pelle. La scena è stata terribile".

La replica di Giucas

Le dichiarazioni di Attilio Romita hanno fatto in poche ore il giro del web, arrivando ovviamente al diretto interessato, che ha replicato: "Il bue che dice cornuto all'asino. Mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita. La malizia e la cattiveria gratuita sta negli occhi di chi guarda. Divertiti Romita". Giucas ha anche pubblicato un video, sempre su Instagram, per ricordare il suo ingresso nella Casa proprio un anno fa: "Un'avventura indimenticabile. L'unico giudizio che temevo del mio percorso al Gf è stato quello di mio figlio James che riporto in questo video. Tutto il resto è aria fritta".

Il video pubblicato su Instagram da Giucas Casella

Sophie Codegoni e Clarissa Selassiè difendono Giucas

In difesa di Giucas Casella, oltre ai tanti fan, si sono schierate anche le sue ex coinquiline Sophie Codegoni e Clarissa Selassiè. "Grande uomo, grande amico e grande compagno di viaggio" ha scritto la fidanzata di Alessandro Basciano, aggiungendo: "A te che hai il cuore buono e sei stato per tutti un punto di riferimento dove trovare calore, affetto e famiglia. Ti voglio bene nonno Giuchi". Parole di grande affetto sono arrivate anche dalla principessa: "So come sei, il mio nonno Giucky. Una delle persone più profonde con un animo nobile che io conosco. Ti voglio un bene dell'anima. Sempre dalla tua parte".