"Frequentavo Tina Cipollari": la rivelazione a sorpresa di Giucas Casella

Durante l’ultima puntata del GF Vip una rivelazione è arrivata a sorpresa per inserirsi nel lungo elenco di episodi che hanno caratterizzato la diretta di Canale 5. Autore di quello che ha tutte le caratteristiche per dirsi uno scoop alle orecchie degli appassionati del gossip nostrano è stato Giucas Casella, chiamato per un incontro diretto con Patrizia De Blanck e svelatore di una notizia sconosciuta fino a quel momento: la sua presunta frequentazione con Tina Cipollari.

Giucas Casella rivela di aver frequentato Tina Cipollari

La contessa è entrata nella Casa per sbugiardare Giucas Casella, accusato di aver inventato una storia con lei. L’illusionista, però, pronto a confermare la sua tesi, ha iniziato a ricordare qualche dettaglio fino alla rivelazione sulla opinionista di Uomini e Donne: “Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D'Urso per lamentarti”, ha detto Giucas cogliendo impreparati tutti.

Grande lo stupore dallo studio, al punto che Signorini ha chiesto ulteriori elementi a riguardo: “Giucas, ma che sei andato pure con Tina Cipollari?” la domanda del conduttore a cui il concorrente non ha voluto replicare con troppi dettagli: “Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere che è una cosa vecchia”. Tina Cipollari, al momento, non ha commentato la notizia che ieri, in diretta tv, l’ha indicata quale protagonista di una notizia fino ad ora ignota. Smentirà la versione di Giucas?