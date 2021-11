Gf vip, Giulia Cavaglia e Giulio Raselli bloccati all'ingresso: l'indiscrezione

Dovevano varcare la porta rossa del Gf vip, verosimilmente nella puntata di lunedì 22 novembre, ma stando alle indiscrezioni emerse dal web Giulia Cavaglia e Giulio Raselli sono stati bloccati ad un passo dall'ingresso. A lanciare l'indiscrezione è Deianira Marzano la quale afferma sui social: "Dopo una bella quarantena, non entrano più ma i motivi sono ancora ignoti".

I due ex tronisti di Uomini e donne (lui era salito sul trono dopo essere stato la non scelta di Giulia) sarebbero quindi stati fermati dopo essere stati posti in isolamento così come prevedere il protocollo per entrare nella casa nel Gf. Se sia questo uno stop definitivo o un rinvio non è dato sapersi sta di fatto che per ora non saranno i nuovi concorrenti del reality Mediaset.

Pare invece confermato l'ingresso di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.