GF Vip, Giulia ferita dalle dichiarazioni della famiglia di Pierpaolo: lo sfogo tra le lacrime

Giulia Salemi non ce la fa a fingere di non essere turbata da tutto il clamore mediatico sollevato dal legame con Pierpaolo Pretelli, nato e cresciuto nella casa del GF Vip come teatro di un sentimento sempre più forte. La diretta televisiva di lunedì 11 gennaio, infatti, ha lasciato piuttosto amareggiata la concorrente, destinataria delle perplessità della famiglia del modello che, nelle persone del fratello e della madre, si è mostrata piuttosto scettica nei suoi confronti e decisamente più propensa a una potenziale storia (ormai naufragata in ogni possibilità) con la ex concorrente Elisabetta Gregoraci. Lo sfogo dell’influencer è arrivato nella notte, intensificato dalle lacrime a cui hanno fatto da conforto le parole di Pierpaolo, pronto a consolarla.

“A parte la mia sensibilità che può essere toccata o meno, che posso rimanerci male e far finta che la cosa non mi tocchi, ma quello che fai tu mi spiazza”, ha ammesso Giulia: “Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla. Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa”. Dal canto suo, Pretelli si è detto al suo fianco, spiegandole che comunque la pensino i suoi famigliari, lui sarà al suo fianco: “Sai quello che penso di te. Si ricrederanno tutti”.

Il “patto” tra Pierpaolo e la famiglia

Nel corso dell’ultima puntata è emerso come la madre e il fratello di Pierpaolo siano più a favore di una liaison con Elisabetta Gregoraci. La presa di posizione non è piaciuta a Paolo, arrabbiato per l’intromissione della famiglia nella sua sfera privata che, così facendo, ha rotto un patto stretto prima del suo ingresso al GF Vip. "Gli ho detto ‘non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie, non andate in tv’. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto prima che entrassi. Mi sento in difficoltà adesso. Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia. Non l’accetto questa cosa non ce la faccio. Non gli permetto nemmeno di intromettersi nel mio ruolo da genitore, perché a lui provvedo io e non loro", ha confidato Pierpaolo. E ancora: “Penso che non mi conoscono sul serio. Io stavo male per un sentimento che dall’altra parte non c’era. Adesso che sto bene mi fanno questo? Non vedono che ho gli occhi felici?”, ha detto in riferimento alla storia con Gregoraci: “Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco".