GF Vip, Giulia e Pierpaolo incontenibili: la passione esplode in piscina (VIDEO)

(In piscina esplode la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi)

Ora non c’è più nulla da nascondere: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la prima coppia ufficiale di questa edizione del GF Vip che, fino ad ora, è stato teatro solo di qualche ‘tira e molla’ tra i suoi protagonisti.

Dopo giorni di tentennamenti e di mezze ammissioni, nella notte i due hanno deciso di dare riprova della reciproca attrazione lasciandosi andare in abbracci e baci passionali durante un bagno in piscina, ripreso con puntuale attenzione da una regia che ha indugiato anche sott’acqua…. Presenti alla scena anche Maria Teresa Ruta, Mario Ermito e Giacomo Urtis, che, una volta realizzato quanto il feeling fosse incontenibile, hanno lasciato la coppia da sola. Dopo oltre mezzora di carezze e baci, i due si sono infilati l’accappatoio per uscire dalla piscina e proseguire la romantica notte nelle vasche per continuare a godere di una compagnia che pare proprio promettere ulteriori sviluppi.

GF Vip, le parole di Giulia e Pierpaolo

Il passionale bagno in piscina arriva a confermare un’attrazione reciproca di cui Giulia e Pierpaolo avevano già parlato. “Mai mi aspettavo di empatizzare con te”, aveva ammesso lei parlando con il modello nella notte di Natale. “Io non ti conoscevo bene. Sei un uragano, porti energia. Ci siamo trovati quasi subito”, le parole di lui che ha ammesso di aver evitato qualche volta di restare solo con lei per non metterla in imbarazzo. “Poi abbiamo iniziato a togliere il freno a mano….”, ha aggiunto ancora: “Sei generosa, umana, sempre disponibile…”. Gli sguardi scambiati durante il dialogo hanno fatto il resto. E adesso quella prima scintilla sembra essere diventato un fuoco...