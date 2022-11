Gf Vip, Alfonso Signorini e la battuta hot sull'abito di Giulia Salemi: le dure critiche social

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha deciso di indossare un abito che non è passato inosservato né a casa né in studio. Il vestitino molto molto attillato e anche molto corto era fatto di latex, quindi avvolgeva Salemi mettendo ben in risalto le sue forme, ma forse ciò che ha attirato l'attenzione ancora di più è stata la scelta del colore nude che la faceva sembrare quasi nuda, come ha sottolineato anche Orietta Berti.

I social si sono però duramente scagliati contro Alfonso Signorini che durante la puntata ha commentato l'abito e non con parole troppo carine. Sicuramente Giulia ha indossato il vestito con grande nonchalance e ha anche dato poca importanza al commento del conduttore che invece è stato condannato dai suoi follower.

Alfonso ha chiamato al centro studio l'influencer e quando lei ha preso posto accanto a lui le ha detto: "Sembri un preservativo! Sei un durex vivente". Giulia l'ha presa a ridere e ha affermato di essere "scioccobasita", espressione he utilizza spesso Salemi. A questo punto anche Orietta Berti dice la sua: "Sembra nuda così da lontano, stai benissimo". In molti su Twitter hanno protestato contro le parole di Alfonso affermando che sia stato fuori luogo e anche maleducato. Giulia spesso indossa abiti molto attillati: per la prima puntata del Gf aveva scelto una tutina nera super aderente.