Pierpaolo Pretelli reagisce in diretta a Giulia Salemi che annuncia la loro crisi (in lacrime)

(Nel video Pierpaolo Pretelli reagisce in diretta a Giulia Salemi che annuncia la loro crisi)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. Le voci di una maretta nella vita della coppia nata due anni fa al Grande Fratello Vip si rincorrevano da qualche tempo, ma solo ieri hanno trovato conferma dalle parole che la stessa influencer iraniana ha dichiarato in diretta tv. La sede è stata la stessa del reality che ha visto nascere la storia d'amore con il compagno e dove ha il ruolo di portavoce dei commenti dei telespettatori.

"Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent'anni" ha detto rispondendo ad Alfonso Signorini che le chiedeva conferme o smentite sulle indiscrezioni che riguardavano lei e Pretelli. "Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l'amore", ha aggiunto: "Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione". Commossa fino a mostrare gli occhi lucidi, il conduttore ha voluto consolarla, certo che la questione si risolverà. "So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy , ma spero che questo accada" ha detto ancora Giulia.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

E Pierpaolo Pretelli? La reazione dell'influencer alla dichiarazione della compagna è arrivata sotto gli occhi di quanti stavano seguendo la puntata con il GF Vip Party, show in onda su Mediaset Play da lui condotto insieme a Soleil Sorge. Mentre quest'ultima si è lasciata scappare una risata subito coperta con la mano, il presentatore ed ex gieffino ha ascoltato in silenzio con un'espressione molto seria. Poi ha commentato: "Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto… Non voglio dire altro".

Il discorso è finito là, ma dopo la puntata l'influencer si è collegata nuovamente con lo show per precisare i motivi che l'hanno spinta a rivelare in tv la situazione: "Siamo da due anni sotto le luci dei riflettori, prima che le persone speculino sulla nostra storia, ci tenevo a chiarire questa cosa in tv" ha voluto aggiungere.