Gf Vip, Giulia Salemi e Enock: l'influencer nega il flirt e ricorda Francesco Monte

Il gossip è da decenni il lavoro di Alfonso Signorini e da buon segugio quando vede una pista la segue. E così non è passato inosservato e così da buon padrone di casa Signorini chiama Giulia Salemi nel confessionale per chiederle se tra lei e Enock ci fosse del tenero. Il fratello di Balotelli sembrerebbe non essere indifferente alla bella influencer, ex fidanzata di Francesco Monte. Ma a stoppare bruscamente la fantasia di Signorini è la stessa Salemi che ha detto categoricamente "no" alla possibilità della nascita di un flirt con Enock.

“Mi dissocio - ha esclamato Giulia -. Avete già messo musiche che non mi piacciono e mi ricordano qualcosa. Per quanto mi riguarda, sono off limits quelli che sono fidanzati o hanno flirt in corso. Enock è un bellissimo ragazzo come tutti gli altri. Ma non cercate di accoppiarmi, ho già dato! Poi lui è fidanzatissimo, abbiamo fatto uan torta insieme per la fidanzata".

Gf Vip, la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte

Giulia con la frase "ho già dato" si riferiva, ovviamente, alla storia nata nella casa del Gf due anni fa con Francesco Monte. La loro storia non è finita bene e la bella influencer era, tra i due, la più coinvolta sentimentalmente. La loro storia è poi nata ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello. Adesso Monte, dopo una fine burrascosa con Giulia, è felicemente accompagnato con la modella Isabella De Candia.