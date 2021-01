Gf Vip, da fuori urlano che Giulia è fidanzata e Pierpaolo sbotta: "Chi è Alessio?"

(Nel video Pierpaolo chiede un chiarimento a Giulia dopo le voci su un presunto fidanzato)

Fuori la Casa del Grande Fratello Vip qualcuno rema contro Giulia Salemi e la sua storia d'amore appena nata con Pierpaolo Petrelli. In giardino si sentono alcune voci provenienti dall'esterno che mettono in guardia l'ex velino: "Stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio".

La frittata è fatta. Inizialmente è Tommaso, in camera, a chiedere a Giulia se conosce qualcuno con questo nome ma lei nega. Poi arriva Petrelli: "Magari qualcuno con cui sei uscita, o che senti su Instagram". La Salemi continua a negare e perde la pazienza: "Ma se sono stata un mese in quarantena prima di entrare! Non ho frequentato nessuno. Non sono una che flirta con tutti, mi verrebbe in mente se c'è qualcuno in particolare. Alfonso, che è il direttore di Chi, lo saprebbe se ho un fidanzato. Se fossi fidanzata non mi sarei messa a baciare Pierpaolo".

La gelosia di Pierpaolo

Giulia ride e Pretelli, geloso, perde la pazienza: "Se ridi mi viene il dubbio. Ovvio che non credo che fuori hai un fidanzato, ma la pulce nell'orecchio c'è. Mettiti nei miei panni, io non la conosco la tua vita fuori di qua. Sento quelle voci, magari penso che è una notizia che è appena uscita fuori, qualcosa che gira sui social". "Qualcosa di falso" tuona Giulia, dispiaciuta perché Pierpaolo non le crede: "Ti giuro, non c'è nessuno fuori. Non sono una pazza. A parte che prima di entrare qui ero single e quindi avevo anche la libertà di uscire, ma ho fatto solo serate in gruppo e mesi fa. Se sono single posso permettermi il lusso di uscire in gruppo? Tu di serate in discoteca ne hai fatte 800, non fare il santarello. Mi sembra surreale dover dar conto a te se 6 o 7 mesi fa, da single, sono uscita una sera. Ti racconterò della mia vita quando usciremo, in separata sede. Ma non c'è nulla di così concreto da doverti raccontare. Io sono single praticamente da sempre". Il battibecco tra i due va avanti per un bel po', poi torna il sereno.