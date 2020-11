La battuta sessista di Pupo a Giulia Salemi fa calare il gelo al Gf Vip

L'opinionista torna a far discutere per colpa delle sue battute poco piacevoli e spesso sessiste

Signorini infiamma la casa del Gf Vip attizzando il fuoco che si stava spegnendo (ma solo in superficie) tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. "La scorsa puntata un diverbio su una vacanza in Sardegna ha scatenato una discussione tra Elisabetta e Giulia - ha punzecchiato il conduttore - vediamo un riassunto". E così la redazione del Gf Vip ha mandato un filmato riassuntivo sul battibecco che durante la settimana ha movimentato la Casa.

Giulia Salemi è stata accusata da Elisabetta di aver cercato "alloggi gratuiti e cene" e di non averla considerata in Sardegna per prestare tutte le sue attenzioni a Briatore, allora marito della Gregoraci. Mentre Giulia accusa la showgirl di essere sempre stata "molto distante e snob e di non averla mai salutata". Patrizia De Blanck dallo studio ha confermato la versione di Elisabetta: "Lo ritengo un ringraziamento penoso, a lei interessava Flavio, ma lui non se l'è filata. Elisabetta me l'ha detto pure Flavio che lei ci provava e lui non se la filava per niente".

"Sono cinque anni che vado in vacanza in Sardegna, ma sono stata anche per i fatti miei, con i miei amici. Non sono sempre stata con il Flavio e il suo gruppo" ha continuato a spiegare Salemi.

La battuta sessista di Pupo a Giulia Salemi

Pupo non si è lasciato scappare l'occasione di commentare e così ha sentenziato: "Ringraziare un milionario alle donne viene più facile, vero?". E poi ha aggiunto "Viene molto più naturale essere gentile e ringrazianre un milionario. Alla fine chi ha pagato? Briatore, e che vuoi fare, non lo ringrazi? Sai quante volte ho pagato per le mie donne? quando loro mi ringraziano io sono felice". Che dire, Pupo non si smentisce, forse dovrebbe limitarsi a cantare "Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato".