Gf Vip, lo sfogo di Giulia sulla Gregoraci: "Una delle tante persone che mi ha fatto sentire inferiore"

L'influencer in lacrime dopo l'ennesimo botta e risposta al vetriolo con l'ex Lady Briatore, che in puntata l'ha accusata di aver chiesto alloggi e cene gratuite durante una vacanza in Costa Smeralda

(Nel video Giulia Salemi si sfoga con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis)

Se c'è una cosa che si può rimproverare a Elisabetta Gregoraci da quando è al Gf Vip, è senza dubbio la mancanza di tatto ed eleganza mostrata nei confronti di Giulia Salemi. Accendere i riflettori - un po' per gelosia provata in passato nei confronti dell'ex marito Flavio Briatore, un po' per antipatia - sulle presunte vacanze 'a scrocco' dell'influencer di origini persiane in Costa Smeralda, è stato decisamente poco carino.

Lo sfogo di Giulia Salemi dopo la puntata

Un colpo basso che non è finito con la diretta. Giulia, infatti, dopo la puntata non ha trattenuto le lacrime, mentre la showgirl ha evitato ogni ulteriore confronto (figuriamoci le scuse). Placato il pianto, la Salemi si è sfogata con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis: "Qua dentro è normale che si azzerano gli stati sociali, ma poi nella vita reale ci sono. Lei è una delle tante persone, di una pergamena lunga, che in questi anni mi hanno fatto sentire inferiore. Da una mia battuta, dove le ho dato della snobettina, lei ha tirato fuori le peggio cose. Lei si è incattivita". Selvaggia e Giacomo la confortano e Giulia continua: "Quando si uscirà da qua non siamo obbligati a frequentarci. Chi mi conosce sa, chi mi vorrà conoscere sono ben disposta, chi invece ha palesemente dei pregiudizi o ha un'idea non positiva nei miei confronti, me ne farò una ragione. Un tempo ero ossessionata dal farmi apprezzare. Ora sono serena".

Giulia piange e Rosalinda si avvicina per asciugarle le lacrime e consolarla.



Giulia le fa segno e supplica di non dire nulla e parla con lei cercando di avere un tono di voce stabile nonostante il pianto.



BIMBA, SEI SPECIALE❤️🥺 @GrandeFratello #GFVIP pic.twitter.com/IS59zIYU7x — Vale🔥 (@Valeria30730) December 1, 2020

Rosalinda critica Elisabetta: "L'hai fatta passare per una poco di buono"

In camera arancione, nel frattempo, Rosalinda dice la sua ad Elisabetta. E non ci va leggera: "Non ci è rimasta bene Giulia. È passata per una poco di buono. 'Paghi, non paghi', non è carino. Ti devo dire quello che penso. Ho visto una clip in cui dicevi che lei scriveva 'mi paghi?'. Dai, non è bello". La Gregoraci si arrampica sugli specchi e peggiora la situazione: "Io quando vado in vacanza mi pago le cose. Non è bello per chi lo scrive quel messaggio, non per chi lo legge".