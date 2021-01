Gf Vip, Giulia in crisi per Pierpaolo: "Sono stanca di tutto"

(Nel video Giulia si sfoga con Pierpaolo)

Sono giorni difficili per Giulia Salemi, che dopo la puntata di lunedì - quando Pierpaolo ha parlato con la mamma e il fratello, non molto favorevoli alla sua relazione con l'influencer, preferendo Elisabetta Gregoraci - si isola spesso, lasciandosi travolgere dallo sconforto.

È accaduto anche oggi pomeriggio e Pierpaolo ha preteso di parlarne, nonostante lei volesse restare sola. "Quando c'è qualcosa che non va e non si parla, diventa sempre più grande quella cosa. Quindi te lo ripeto, che c'è? Ho fatto qualcosa che non va?" le ha chiesto, ricevendo risposte evasive: "Zero, sono viaggi mentali miei. Tutto ok, non è successo niente, sono solo più sensibile. Penso, penso, ripenso". Non ci vuole molto a capire che a pesare come macigni sono le parole della famiglia di Pierpaolo, ma lui la rassicura: "Cos'è che ti fa paura? Più di quello che faccio con te e che è palese ai tuoi occhi, cosa non ti torna? Con tante cose che ho in testa mi sono lasciato andare e lo rifarei. Quello dovrebbe bastare, ma a quanto pare no. Non pensare che io chissà che ho in testa, a cosa penso. Penso a mio figlio e basta, non ho altri pensieri. L'altro pensiero è qua".

Giulia a Pierpaolo: "Sono staanca che tutti devono sempre metterci il naso"

Giulia gli crede, ma non riesce a trattenere le lacrime: "Non puoi fare più di quanto hai fatto. Sono stanca che tutti devono sempre metterci il naso. Sono stanca di dover sempre dimostrare. Da sola ho imparato a fottermene con gli anni, le cose adesso mi toccano 3, prima mi toccavano 10. Sono stanca però di essere fraintesa, di dover dare giustificazioni. Io sono questa". Poi va al punto: "Tu come avresti reagito se mia madre e mio fratello ti avessero detto cose simili? Io faccio finta di niente, per te, perché non voglio ingigantire la cosa. Se mi dai le sicurezze a me bastano quelle e il resto non conta". La risposta di Pierpaolo è una bellissima dichiarazione: "Ci sarei rimasto male. Per me però sarebbe stata importante la tua reazione. Se tu avessi avuto la reazione che ho avuto io, ci sarei rimasto male ma mi sarei aggrappato ai tuoi occhi".