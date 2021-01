Gf Vip, carezze hot tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la regia stacca e cambia inquadratura

Una nottata bollente per i due concorrenti della Casa, che si sono lasciati decisamente andare - per un po' - sotto gli occhi delle telecamere

Notte bollente al Grande Fratello Vip. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli l’hanno passata insieme, tra baci teneri e movimenti sospetti sotto le coperte, tanto da costringere la regia a cambiare inquadratura. Ma ovviamente il dettaglio non è sfuggito a chi in quel momento stava guardando la diretta dalla Casa su Mediaset Extra.

Dopo diversi minuti di coccole decisamente spinte, la regia del Gf Vip è intervenuta, nascondendo Salemi e Pretelli soli nel Cucurio (dove sono finiti dopo aver perso la sfida di Capodanno) e mostrando gli altri concorrenti della casa assorti nel sonno nei loro letti.

forse sono io il malizioso ma Pierpaolo con quella mano cosa stava facendo sotto le coperte?? e perché la regia ha staccato tutto d’un tratto?? 🤔 #Gfvip pic.twitter.com/wyNgTXteYs — domenico? (@NoAllora) January 2, 2021

Gf Vip, il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Tra l’influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia e corteggiatore di Uomini e Donne è scoppiata la passione, inutile nasconderlo. I due da giorni sono sotto gli occhi di tutti, fin dall’arrivo di Salemi nella Casa. Con l’uscita di Elisabetta Gregoraci, Pretelli aveva trovato subito in lei un’amica con cui parlare. Ma quell’amicizia nel giro di breve tempo sembra essersi trasformata in qualcosa di più, con effusioni sempre più frequenti e senza il desiderio di nascondersi agli sguardi dei telespettatori e degli altri inquilini della Casa. Un legame che però non sembra convincere molti fuori dalla Casa, come dimostra l’aereo di qualche giorno fa per Pretelli (“PP dejà vu, non è UeD. Adios. Ex fan”) e il faccia a faccia con la madre Margherita durante la videochiamata organizzata la sera di Capodanno.

Pur senza citare esplicitamente Giulia Salemi, la madre di Pierpaolo Pretelli aveva fatto un riferimento che aveva provocato la dura reazione del figlio: “Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali”. Pretelli, furioso, aveva chiesto di chiudere il collegamento con la famiglia. Nonostante il malumore per la discussione, Pretelli non si era allontanato da Giulia Salemi.

Dopo la notte “censurata” dal Gf Vip, i due questa mattina sono stati ripresi al risveglio ancora abbracciati sotto le coperte, vicini e felici.