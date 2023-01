GF Vip, Giulia Salemi risponde a Luca Onestini: la replica di fuoco in un tweet da migliaia di like

Non sono passate in sordina le parole con cui Luca Onestini ha parlato di Giulia Salemi una volta spenta la lucina della diretta tv del Grande Fratello Vip. Secondo il concorrente, l'influencer chiamata ad esporre in trasmissione il cosiddetto "sentiment" del pubblico mediante la lettura dei tweet, non sarebbe equa nella scelta di quelli che lo riguardano, puntando solo a quelli in suo sfavore con il preciso scopo di screditarlo. Il motivo? L'amicizia con Soleil Sorge, sua ex fidanzata. "Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei, non gli autori" ha affermato l'ex tronista parlando di Giulia che, dal canto suo, non ha tardato a rispondere a tono all'accusa di non essere corretta nei suoi confronti.

"Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni" il messaggio scritto su Twitter dall'influencer che ha ottenuto migliaia di like e anche mobilitato tutta una serie di commenti, divisi tra quanti le danno ragione e quanti, al contrario, sospettano che in effetti ci sia una qualche disparità di trattamento. La questione verrà affrontata in diretta nella prossima puntata? Vista la polemica è probabile. Come probabile potrà essere un confronto diretto tra lo stesso Onestini e Giulia Salemi, ognuno a sostegno delle proprie idee.