GF Vip, Giulia Salemi si dichiara a Stefania Orlando: “Ho voglia di baciarti, faccio pensieri strani su di te”

Una confessione davvero spiazzante quella che Giulia Salemi ha palesato a Stefania Orlando durante una tranquilla conversazione nel giardino della Casa del GF Vip.

Da qualche settimana l’influencer si è legata molto a Pierpaolo Pretelli con cui ha dato inizio ad un rapporto che pare proseguire in vista della costruzione di un legame più solido. La relazione con il modello, tuttavia, sembra non essere da intralcio a una certa attrazione fisica per la compagna di avventura a cui ha dichiarato le sue piccanti fantasie.

GF Vip, Giulia Salemi hot su Stefania Orlando: la reazione della showgirl

“Ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te”, ha esordito Giulia Salemi ridendo durante una chiacchierata con Stefania Orlando. Imbarazzata la reazione della showgirl che, chiedendole di precisare la sua affermazione, si è sentita rispondere: “Non lo so, però mi piace guardarti. Sei bella, sei anche sexy. Ho anche voglia di baciarti…”. Spiazzata dalla rivelazione della compagna di avventura, Stefania ha risposto con gentilezza chiedendo l’intervento di Maria Teresa Ruta che assisteva alla conversazione: “Come devo fare con questa ragazza? E’ affettuosa… molto affettuosa”, ha aggiunto abbracciando Giulia che continuava a ridere imbarazzata.

Solo una battuta o qualcosa di più? Le telecamere e i microfoni della Casa registreranno eventuali evoluzioni di una dichiarazione così esplicita e, magari, anche le eventuali reazioni di Pretelli sui sogni maliziosi della sua ‘amica’ che, evidentemente, non lo tengono in conto come protagonista…