Gf Vip, crollo emotivo per Giulia Salemi: "Ho un milione di follower, ma le persone che contano..."

Momenti difficili per Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip. L'influencer ha avuto un crollo emotivo e non è riuscita a trattenere le lacrime. I suoi compagni le sono stati subito vicino e hanno cercato in tutti i modi di risollevarle il morale e farle tornare il sorriso, dopo averla notata che piangeva da sola in veranda.

Più tardi, nel cuore della notte, Giulia Salemi è riuscita ad aprirsi con Pierpaolo Pretelli e a spiegare le ragioni del suo malessere.

“Da giorni me lo portavo dietro. Angoscia. Sarà il Natale, l’albero, vedere la felicità degli altri. Pensieri, incubi di notte. Svegliarsi, parlare, il confessionale, sentire i racconti degli altri. Quando in questa casa senti gli altri parlare, inconsciamente fai dei paragoni con la tua vita privata. Chiunque sento parlare della propria vita, mi fa pensare alla mia”, confessa l’influencer.

Gf Vip, Giulia Salemi si sfoga con Pieparolo Pretelli

La giovane ha ammesso di avere difficoltà a conciliare l’immagine di sé stessa sempre sorridente e positiva con le proprie fragilità. “Questa cosa di dover sempre fare lo show, dimostrare, fare la battuta, essere ironica, percepita giusta - ha spiegato - La mia persona è un surrogato del mio percepito, che ho dovuto dimostrare in questi anni per farmi accettare dalla società e da questo sistema. Pensavo di averlo trovato, invece ora in questa Casa non so chi ca**o sono. So quali sono le mie basi, i principi e i valori, ma l’attitude non so qual è. Non voglio a tutti i costi fare la ‘baraccona’ se non lo sono”.

L’influencer, che su Instagram è seguita da 1,2 milioni di follower, si è sfogata: “Tutti voi avete affetti, amori, amici, figli, cani. Io, oltre a mio padre e mia madre che non si parlano e si odiano, mia nonna e Matteo, io non ho nessuno. Ho un milione di persone… sono amica di tutti, ma alla fine del giorno le persone che contano…”.

Petrelli l'ha ascoltata con attenzione e ha cercato di tranquillizzarla e darle qualche consiglio, per aiutarla a ritrovare la serenità ed essere meno severa con sé stessa .