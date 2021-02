Gf Vip, Giuliano Condorelli, il fidanzato di Rosalinda, diffida il programma: "Non parlate di me"

Era scritto nelle stelle, ma ha comunque lasciato senza parole il popolo social e i concorrenti del Gf in particolar modo Rosalinda Cannavò: il fidanzato Giuliano Condorelli ha diffidato il programma e tutti i concorrenti dal parlare di lui.

La reazione di Condorelli è dovuta sicuramente alle parole e ai gesti di Rosalinda, dopo la dichiarazione e le parole di oggi in diretta il fidanzato, che aveva lasciato le sue chiavi di casa alla concorrente poche settimane fa, ha deciso di mettere un punto a questa situazione.

Giuliano diffida il Gf la reazione degli inquilini

Uno dei primi ad avvicinarsi a Rosalinda è stato Tommaso Zorzi che ha cercato di rassenerare la coinquilina: "Prendilo come un nullaosta". Le parole dell'influencer volevano essere di conforto per Rosalinda che dopo la comunicazione di Signorini si era fatta scura in volto.

In realtà durante questa 40esima puntata del Gf la stessa Rosalinda aveva ammesso di aver scelto di dire una "brutta verità al posto di una bugia", la concorrente però era sicura che Giuliano avrebbe apprezzato la sua onestà, forse così non è stato.

Rosalinda e i suoi sentimenti

Rosalida Cannavò e Andrea Zenga si sono lasciati andare, o meglio Rosalinda si è lasciata andare ai suoi sentimenti, e ne ha dovuto pagare le conseguenze. Tra i due è scattato il bacio, innocente e a stampo, ma è scattato. Alfonso non ha potuto fare a meno di parlare dell'argomento in particolare chiedendo a Rosalinda come stesse. "Spesso abbiamo evitato l’uno lo sguardo dell’altro - ha spiegato in diretta la concorrente -. Guardando Andrea ho provato sensazioni che a parole non riesco a esprimere. Era un mix tra star male e star bene. Il cuore batteva a mille" e a queste parole Zenga ha risposto confermando quanto detto da Rosalinda: "Era da molto tempo che non mi piaceva così tanto una ragazza. Mi piace per com’è fatta, per i modi, per com’è delicata. Evitavo il suo sguardo perché avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che mi preoccupa ancora adesso. Io non ho niente da perdere ma voglio tutelare lei".