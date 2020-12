Gf Vip, Pierpaolo Pretelli incontra il fratello minore, Giulio: "Lui mi ha salvato dall'anoressia"

Una sorpresa ha fatto tornare il sorriso sul volto di Pierpaolo Pretelli. Il Gf ha portato il suo fratello minore, Giulio, all'interno della casa. Tramite gli ormai famosi guanti per abbracci i due si sono ritrovati. La commozione era evidente sul volto di entrambi.

Pretelli non si aspettava tale regalo "è bellissimo, grazie!". "Per me è la persona più importante, è sempre stato il mio punto di riferimento e poi quando avevo 14 anni ho avuto un inizio di anoressia e lui è stata la persona che mi è stata più vicina, è la persona più importante della mia vita". E Pierpaolo ha aggiunto "Avevo appena iniziato a Striscia, ero felice perché c'era la novità. Ma l'ho vissuta malissimo perché c'era questa sofferenza per Giulio che mi ha risucchiato un po' le energie. La gioia più grande è che sta bene".

Pretelli e Gregoraci il confronto

Confronto a cuore aperto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Signorini ha chiesto ai vipponi di lasciare il salotto e andare nella camera, tutti tranne Elisabetta e Pierpaolo. Alfonso ha fatto la fatidica domanda prima alla showgirl "Cosa provi per Pierpaolo": "Senza Pierpaolo non sarebbe stato il Gf che ho vissuto. Abbiamo scambiato emozioni, è stato molto intenso. Sono felice di aver condiviso con lui questa avventura, non facile ma bella".

"Ne ho già parlato con lei. Mi sono chiuso, ho messo una corazza - ha risposto l'ex Velino -, è una forma di protezione. Il bene che ho dentro è grande, non te l'ho dimostrato in questi giorni ma c'è. Il mio distacco è per proteggermi, non mi sei del tutto indifferente. Io ad oggi non mi sento ancora tuo 'amico', ho paura che se mi avvicino adesso mi faccio male. Senza di te non sarebbe il mio Grande Fratello. Mi sono goduto ogni momento, non pensavo al domani".