Il Grande Fratello cambia il regolamento in vista delle elezioni politiche

Grande fermento per l?inizio questa sera, luned 19 settembre, del Grande Fratello Vip. Un?edizione davvero particolare, perché la casa più spiata d?Italia aprirà i battenti a ridosso delle elezioni politiche, che si terranno domenica 25 settembre.

Il problema con le elezioni

La caduta del governo Draghi è arrivata inaspettatamente a mettere i bastoni tra le ruote ad Alfonso Signorini e la produzione del programma, con il voto a sei giorni dalla partenza del reality. Inizialmente si era infatti pensato che il programma sarebbe slittato dopo le elezioni per dare la possibilità ai gieffini di recarsi alle urne. Se i vipponi si recassero ai seggi abbandonando il loft di Cinecittà, creerebbero non pochi problemi alla produzione. Infatti gli inquilini prima di rientrare nella Casa dovrebbero rispettare un periodo di cinque giorni di quarantena, che andrebbe così ad inficiare con le dirette quotidiane e gli appuntamenti in prima serata.

La modifica al regolamento

Il programma partirà comunque nella giornata odierna, ma il padrone di casa Alfonso Signorini non vuole lanciare ai telespettatori un invito all?astensionismo, né tantomeno avere la casa semi-vuota. Ecco allora la trovata del conduttore, una modifica al regolamento abolendo la quarantena, così da permettere ai vipponi un rapido rientro nella casa più spiata d?Italia.

A riportare la novità è Davide Maggio nell?omonimo blog specializzato in indiscrezioni televisive: ?Ebbene, consapevoli del rischio di lasciare una casa (semi)vuota, Il grande Fratello cambia il regolamento in vista delle elezioni? stando a quanto ci risulta ? ha deciso last minute di abolire la quarantena per chi va a votare?, si legge nel sito, che aggiunge: ?Il concorrente, dopo aver svolto il suo dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell?abitazione di Cinecittà, con buona pace dei concorrenti vulnerabili, soprattutto per età, presenti in casa?.

Insomma una deroga dell?ultimo minuto, ma che sembrerebbe essere rischiosa per i concorrenti più fragili. Nel cast dovrebbe esserci infatti la cantante Wilma Goich, di 76 anni, oltre che Carolina Marconi, che ha da poco vinto la battaglia contro un tumore al seno.