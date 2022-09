Il cast completo del Grande Fratello Vip 2022: chi sono i concorrenti

Il cast del Grande Fratello Vip è al completo. A pochi giorni dal debutto della settima edizione del reality di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, i concorrenti sono pronti per varcare la fatidica porta rossa della casa che da lunedì 19 settembre li vedrà inquilini per almeno tre mesi. Fatta eccezione di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati, i loro nomi non sono stati ancora confermati ufficialmente, ma il sito Davide Maggio li anticipa nella seguente lista composta da 23 personaggi in tutto, protagonisti di un programma che non si esclude possa durare anche ben oltre la data prevista, come accaduto in passato. Stavolta c'è anche chi scommette in un'edizione in onda sino al prossimo giugno, possibilità non remota se si pensa all'imprevedibilità di un format ormai immancabile in ogni stagione televisiva.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Di seguito, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022: