GF Vip 2022: cast, puntate, quando va in onda e tutte le anticipazioni

Manca poco all'inizio del Grande Fratello Vip 2022 e i motori della macchina dei preparativi per la settima edizione del reality di Canale 5 sono sempre più in moto. Tra dichiarazioni ufficiali, indiscrezioni e indizi social cresce la curiosità del pubblico pronto a intrattenersi ancora con la squadra di "vipponi" capitanata per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, conduttore ormai a suo agio con la squadra autoriale del format prodotto dalla Endemol Shine Italy. Anche stavolta il reality promette di regalare spettacolo e colpi di scena: di seguito tutte le informazioni sul Grande Fratello Vip 2022.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2022

Il Grande Fratello Vip 2022 inizia lunedì 19 settembre. A riportarlo è il magazine Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, autore e conduttore della trasmissione. Del tutto incerta, invece, la durata che, indicata a ridosso del Natale, si è poi prolungata ben oltre, fino alla durata record di 189 giorni della scorsa edizione vinta da Jessica Hailé Selassié.

Le opinioniste del Grande Fratello Vip 2022

Per il secondo anno consecutivo Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista non senza polemiche, visto che la produttrice televisiva aveva assicurato che non avrebbe ripetuto l'esperienza. Al suo fianco, però, non ci sarà più Adriana Volpe, ma Orietta Berti che, dopo un lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini, ha ceduto all'offerta giunta nel pieno di un successo televisivo che abbraccia il pubblico di ogni età.

Il promo del Grande Fratello Vip

Diffuso anche il promo del Grande Fratello Vip con i sosia di Lady Gaga, Johnny Depp, Cristiano Ronaldo ma anche della Regina Elisabetta in fila per sostenere il provino con Alfonso Signorini. Il conduttore chiama la cantante “signora Gaga” venendo subito corretto da lei "Lady". Poi la domanda: "Tieni famiglia?"; "One sister", la sua risposta. "Amore allora prendo le Kardashian, che sono in cinque! Più sorelle e più sorprese dalla porta rossa, capito?", la battuta di Signorini. A questo punto Lady Gaga si alza e se ne va irritata. "Ma questa è pazza! Ma chi ti credi di essere? Oh! Allora piglio Orietta Berti. Ma come, ce l’ho già?".

Il cast del Grande Fratello Vip 2022: i concorrenti

E arriviamo al punto nevralgico del programma: chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022? Quali sono i nomi dei vip che compongono il cast di questa edizione? Tanti i nomi che fino ad ora sono già circolati e l'unico che per adesso ha il carattetre dell'ufficialità è quello di Giovanni Ciacci che ha rivelato di essere sieropositivo e che della malattia non avrà timore di parlare davanti alle telecamere.

Il resto è ancora nel vortice nelle indiscrezioni destinate man mano ad essere confermate o smentite.

Su Charlie Gnocchi, pseudonimo di Carlo Ghiozzi, conduttore radiofonico e pittore italiano, il giornalista Gabriele Parpiglia si è limitato a dire che "sarebbe un bel colpo", lo stesso che si avrebbe se davvero anche Rita Dalla Chiesa rientrasse nella lista dei concorrenti: "Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c'è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta", ha detto di lei. E ancora: "Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un'esperienza del genere". Da parte sua, per ora, alcuna conferma.

In dubbio la presenza di Pamela Prati, già protagonista della prima storica edizione del GF Vip segnata anche dal suo "chiamatemi un taxi". "La confermiamo" aveva assicurato Parpiglia: "Pamela tornerà al Grande Fratello VIP", ma poi la notizia di un contenzioso in corso con Mediaset ha messo in forse la presenza della showgirl che si era detta pronta a varcare ancora la nota porta rossa.

Confermata Chadia Rodriguez, rapper italiana di origini spagnole e marocchine, mentre trattative in corso sono con il conduttore tv ed esperto di look Giovanni Ciacci e Carolina Marconi, già concorrente della versione nip del Grande Fratello e oggi influencer molto seguita anche per aver raccontato la propria esperienza con un tumore.

E' ancora mistero, invece, sulla presenza di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen e padre della figlia Luna Marì. "Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa" aveva detto lui commentando l'indiscrezione che lo riguarda e che avrebbe già messo un po' di scompiglio nel suo rapporto con la showgirl pronta alla diffida nel caso in cui dovesse "azzardarsi" a nominare o lei o la loro bimba durante la sua avventura nella casa più spiata d'Italia. Una foto di Signorini, intanto, ha alimentato la reale possibilità che varchi l'ingresso di Cinecittà.

All'elenco potrebbe aggiungersi anche Davide Bonolis, figlio della stessa opinionista che aveva espresso il desiderio di farvi parte una volta compiuta la maggiore età, ma - anche in qiuesto caso - le bocche restano cucite. Più probabile, invece, l'influencer e tiktoker George Ciupilan, già protagonsita della quarta edizione de Il Collegio e gli de La Caserma, a cui ha fatto pensare Alfonso Signorini con una storia Instagram che ha messo in evidenza dettagli a lui riconducibili.

Si aggiunge anche Ginevra Lamborghini, nipote del compianto Ferruccio e sorella della più famosa Elettra con cui i rapporti non sarebbero idilliaci, e Patrizia De Blanck che ha parlato di un possibile ritorno, ma a determinate condizioni.

Le ultime indiscrezioni, lanciate da Dagospia, darebbero per certa la partecipazione di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Ad avallare la tesi di Dago anche Davide Maggio che sembrerebbe essere concorde nell'affermare che il 19 settembre Tehrani potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia.

Grande scalpore ha suscitato la scelta della figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, di non partecipare al reality. La motivazione sarebbe quella di non voler partecipare solo perché è la 'figlia di'. Questo rifiuto ha fatto infuriare il padre che ha commentato pubblicamente la questione rilasciando un'intervista e spiegando come Evelina non rispondesse neanche al telefono e che quindi Signorini e la produzione avessero iniziato a cercare lui. "Si è comportata da stro**a - ha dichiarato - ecco cosa, furba per sé e dannosa per gli altri. Su questa storia abbiamo litigato e non ci siamo parlati per mesi". Sgarbi poi ha aggiunto anche un particolare: "Le avevano offerto 100mila euro, poteva guadagnare, si paga i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da 2800 euro".