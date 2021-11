Gf Vip Albania, parla la conduttrice: "Da noi l'omosessualità in tv è tabù. Signorini sull'aborto? Ci voleva prudenza"

A lezione di tv italiana. Arbana Osmani, nota conduttrice albanese, è uno dei volti di punta di Top Channel e da poche settimane al timone del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo ha studiato dalla a alla z, ma prima di lui altri personaggi televisivi di casa nostra come Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Piero Chiambretti. "In Albania siamo cresciuti con la tv italiana, guardiamo e prendiamo i vostri programmi" ci racconta al telefono - in un italiano perfetto, imparato proprio dal piccolo schermo - e ci spiega come da loro su religione e diritti civili si debba andare coi piedi di piombo. Le dichiarazioni del suo alter ego italiano sull'aborto? "Doveva essere più prudente".

Il Grande Fratello Vip albanese è alla sua prima edizione. Come sta andando?

"Sta andando benissimo. E' il programma più seguito e commentato in Albania, ma anche in Kosovo, Macedonia, Montenegro".

In Albania non avete l'Auditel, quindi niente dati di ascolto. Da cosa deducete questo successo?

"Sì, purtroppo non ci sono i dati di ascolto. Ci sono diversi sondaggi, ma non dati ufficiali. Capiamo che è molto seguito per la partecipazione che vediamo sui video pubblicati online, su YouTube. Arrivano a milioni di visualizzazioni, ci sono tante interazioni. Tutti gli sponsor, poi, sono concentrati su questo programma, si vendono tanti spazi pubblicitari".

Lei conduce anche la versione tradizionale. E' più difficile gestire un cast di vip?

"Nel nostro cast ci sono diversi cantanti, attori, modelle e modelli, conduttori, dj. E' un bel mix. Non è molto difficile gestirli, sono persone che sanno giocare e rispettano le regole. Se lo paragono alla versione nip, invece, allora sì, è un po' più difficile perché sono più viziati. Conoscono meglio anche i meccanismi televisivi, sanno quando devono essere partecipi o meno, cosa dire, come comportarsi in certe situazioni. Sono più preparati".

C'è differenza rispetto ai vip italiani?

"Sì. I vip italiani sono più esuberanti, si mettono di più in gioco. Qui sono riservati, l'Albania è un paese piccolo e soffrono l'opinione pubblica, i commenti online, le storie che vengono fuori. In Italia da questo punto di vista sembrano più rilassati".

Più esuberanti ha detto...

"Sì, ci sono dinamiche proprio diverse. Si buttano di più. A volte vedo cose che sembrano recite, telenovelas. Qui molto meno, sono tutti più tranquilli".

Qualche controversia sicuramente ci sarà. Liti, sfoghi. Come si comporta lei in quel caso?

"Provo a rimettere a posto gli equilibri e do la parola a tutti, ma soprattutto faccio decidere al pubblico chi ha ragione. Se proprio devo prendere una posizione, la prendo insieme al pubblico".

Ha seguito la polemica dopo le parole di Alfonso Signorini sull'aborto?

"Sì, ho visto. Innanzitutto penso che una donna è libera di scegliere quello che vuole. Poi penso che ognuno possa esprimere le proprie idee. Detto questo, penso anche che su una cosa così delicata dobbiamo essere molto prudenti se facciamo questo lavoro. Signorini non è solo Signorini, è anche il conduttore di un programma televisivo seguitissimo e ha una resposabilità grande. Doveva essere più prudente".

In Albania si sarebbe scatenata la stessa bufera?

"Sull'aborto la sensibilità è la stessa. Su altre tematiche il discorso cambia, come ad esempio per i diritti Lgbt".

Cioè?

"Qui l'omosessualità è ancora un tabù. Nella tv albanese ci sono pochissimi casi di coming out. Se io come conduttrice dicessi che gli omosessuali hanno il diritto di sposarsi o fare figli, si scatenerebbe una bufera. E' una cosa su cui bisogna fare molta attenzione. Anche se io, personalmente, ripeto spesso nei miei programmi che l'amore è amore a prescindere da uomo o donna".

Bisogna fare attenzione anche nella scelta del cast di un reality quindi?

"Un anno nell'edizione tradizionale del Grande Fratello abbiamo avuto un concorrente gay e in diverse parti dell'Albania ci sono state addirittura delle proteste per la sua partecipazione. E' un tema non ancora del tutto sdoganato sulla nostra televisione, ma credo che le cose cambieranno. Lo spero. Anzi, ne sono sicura".

Ci sono altri temi così divisivi?

"La religione. Al Gf Vip abbiamo una concorrente che ha detto che il padre, musulmano, non accetterebbe mai il suo matrimonio con un cristiano. Ne parleremo nella prossima puntata e sono sicura che si potrebbe scatenare una tempesta. C'è grande rispetto per le religioni, ma un tema del genere crea anche parecchie divisioni nel Paese".

Sulla tv albanese ci sono diversi programmi italiani, come C'è posta per te, che ha condotto. C'è una conduttrice a cui si ispira?

"Noi in Albania siamo cresciuti con la televisione italiana e abbiamo come fonte di ispirazione un po' tutti. A me piace Maria De Filippi, ma anche Alessia Marcuzzi, ho visto tutte le sue conduzioni al Grande Fratello, Piero Chiambretti, Fiorello. Sono cresciuta con questi volti. La tv albanese ha sempre guardato a quella italiana. Io ho iniziato a Top Channel vent'anni fa e sono vent'anni che guardiamo, prendiamo e un po' copiamo i vostri programmi".

Nei suoi sogni c'è la tv italiana oppure un format tutto suo, nuovo, sulla tv albanese?

"Se arriva una proposta dall'Italia che mi piace, perché no? Io sto benissimo qui, ho i miei programmi da tanti anni, sono molto seguiti e sono davvero contenta di questo affetto. Se arriva un'esperienza nuova sulla tv italiana però non direi di no".