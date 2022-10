GF Vip: le anticipazioni di stasera, dal "fantasma" di Mark Caltagirone al triangolo dello scompiglio

Stasera, lunedì 17 ottobre, in prima serata su Canale 5 va in onda il nono appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Quali saranno gli argomenti che terranno banco tra i presenti nello studio e la casa di Cinecittà? Chi tra i protagonisti del reality affermerà le proprie posizioni innescando immancabili dibattiti e discussioni? Di seguito le anticipazioni relative alla diretta di questa sera.

GF Vip, le anticipazioni della puntata di stasera

Una dolce sorpresa attende Carolina Marconi: una donna con alle spalle una difficile storia personale che i telespettatori conosceranno nel dettaglio nel corso della puntata di stasera. Nikita Pelizon è finita nell’occhio del ciclone: è stata attaccata da alcuni dei “vipponi” ed è al televoto con Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico?

Nel loft di Cinecittà aleggia il fantasma di Mark Caltagirone: ci saranno nuovi sviluppi che coinvolgeranno Pamela Prati?

Nelle ultime settimane, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembravano essere molto vicini, anche per via di un bacio ripreso dalle telecamere. Poi la presenza di Antonino Spinalbese non ha creato parecchio scompiglio nel rapporto tra i due. Nella Casa si è creato un vero e proprio triangolo. Come andrà a finire?