Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: due "parenti" dei vipponi arrivano; un eliminato

Stasera, venerdì 22 ottobre, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Diffuse in queste ore le anticipazioni di ciò che vedremo in onda, in cui si parla di due parenti dei "vipponi" che arrivano nella Casa per fare una sorpresa ai rispettivi familiari. Ma non solo. Ad accendere la puntata, anche le liti e gli amori che sono scoppiati in questi ultimi giorni all'interno del loft di Cinecittà.

La lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

Nei giorni scorsi si è accesa una forte discussione tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Le due “queen” della Casa non se le sono mandate a dire scatenando una vera e propria guerra che ha turbato gli equilibri del loft di Cinecittà. Tra le signore ci sono stati anche una serie di chiarimenti: veri o presunti? Tornerà davvero il sereno o i loro caratteri forti avranno la meglio?

Due parenti dei "vipponi" nella Casa

Due grandi sorprese anche stasera per i “vipponi” di “Gf Vip”. Soleil Sorge riceverà la visita della madre. La ragazza sta attraverso un periodo di sconforto: non si sente capita dai coinquilini e allo stesso tempo si sente un po’ esclusa dal gruppo. Giucas Casella, da giorni tormentato sulle sorti della sua villa con piscina a Cefalù, potrà, finalmente, avere notizie dalla viva voce di suo fratello Concetto.

Non mancheranno altre sorprese più o meno eclatanti per gli inquilini della Casa.

Un eliminato

Infine, televoto tutto al femminile: Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?