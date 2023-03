GF Vip, anticipazioni stasera: chi sarà il primo finalista

Stasera, lunedì 6 marzo, in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tante le situazioni che arrichiranno questa 39esima puntata che non terminerà senza il primo dei più importanti verdetti: il nome del primo finalista dell'edizione numero 7. Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sono al televoto: chi sarà il più votato dal pubblico?

Nel corso di questi giorni il Grande Fratello Vip è stato molto discusso sui social, soprattutto per via dei provvedimenti dei vertici Mediaset intervenuti per arginare l'eccesso di volgarità considerato intollarebile al punto da rimuovere l'ultima puntata dal sito Mediaset Play. Si vedrà se si farà riferimento all'accaduto nel corso della diretta che nello scorso appuntamento aveva trovato il conduttore particolarmente deciso a condannare la violenza verbale dilagante nei social. Intanto il programma suscita sempre molte reazioni, anche per via del rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre protagonisti di gesti discutibili.