Marco Bellavia torna al GF Vip con "rivelazioni clamorose": le anticipazioni della puntata di stasera

Marco Bellavia ha lasciato il Grande Fratello Vip nel clamore generale di concorrenti e telespettatori, ma la sua presenza è destinata a fare ancora più rumore nonostante l'addio. Dopo una puntata quasi totalmente dedicata alle motivazioni che lo hanno indotto a lasciare il reality e i provvedimenti contro i concorrenti ritenuti colpevoli della decisione, adesso torna lui protagonista di una diretta che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Ad anticipare il ritorno di Bellavia è stata Federica Panicucci durante la puntata di oggi di Mattino 5: "Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose" si è limitata a dire la conduttrice a proposito di una puntata che affronterà ancora la questione, ma stavolta con il diretto interessato. Al centro degli argomenti ci si aspetta anche l'abbandono di Sara Manfuso avvenuto nelle scorse ore e sempre legato a Marco a cui ha promesso di offrire tutto il suo appoggio.

Le dichiarazioni del manager di Bellavia

Intanto sul caso è intervenuto Tony Toscano, manager di Marco Bellavia, che ha fatto riferimento ai i test attitudinali e psicologici affrontati serenamente dal conduttore prima di entrare nella casa del Gf Vip. "L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti" ha affermato l'uomo. Proprio ieri il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni contro i concorrenti e contro Mediaset "dopo gli atti di bullismo ai danni di Marco Bellavia".