GF Vip, anticipazioni stasera: il "ciclone" Oriana Marzoli, le sorprese e il verdetto del televoto

Stasera, lunedì 7 novembre 2022, in prima serata su Canale 5 quindicesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Nel corso della scorsa puntata sono entrati sei nuovi concorrenti e il loro ingresso ha cambiato gli equilibri della Casa che si stanno piano piano ridisegnando. E, a proposito di new entry, Oriana Marzoli è un vero e proprio ciclone che sta iniziando a farsi conoscere.

Non mancheranno belle sorprese anche stasera, in particolare, per Alberto De Pisis. Al televoto: Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico?

Gli argomenti della puntata

Nella puntata di stasera diversi gli argomenti che potrebbero essere trattati da Signorini. La reazione di Nikita al video che l'imprenditore Valerio Tremiterra avrebbe consegnato ai media come prova della loro relazione, per esempio, o il bacio tra Attilio e Giaele e, ancora, le delicate affermazioni di Antonino su Belen poi prontamente bloccate per evitare ripercussioni. Tra i nuovi concorrenti, inoltre, c'è anche Micol Incorvaia, su cui la sorella Clizia ha detto la sua in una diretta social che potrebbe fornire lo spunto per nuove discussioni.