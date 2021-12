Gf Vip, anticipazioni stasera: entrano (ancora) due nuovi concorrenti, chi sono

Stasera, lunedì 20 dicembre, una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, come di consueto, sono state diffuse le anticipazioni di quello che vedremo in onda. Si tratta del ventinovesimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Tre nuovi concorrenti: chi entra

Dopo Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano, che sono passati dalla Porta Rossa lo scorso venerdì, adesso è tempo di altri due nuovi ingressi nella Casa: a varcare la Porta Rossa saranno Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani d’Aragona che si uniranno al gruppo a pochi giorni dal Natale.

Mancano pochi giorni al Natale e i “vipponi” festeggiano dando vita a “Gf Christmas Show”, balli e cori in gioioso spirito natalizio…, ma il clima festoso non fa certo mancare battibecchi e discussioni tra i concorrenti che non se le mandano a dire, e la preparazione dello show ha fatto la sua parte…

Due parenti come ospiti

Inoltre, quella di stasera sarà una serata all’insegna delle emozionanti sorprese: Manuel Bortuzzo, infatti, incontrerà il suo papà e Soleil Sorge avrà modo di rivedere la sua mamma. Mentre il appà di Manuel è già entrato nella Casa in passato per fare una sorpresa al figlio, per la mamma di Soleil si tratterebbe della sua prima volta all'interno del loft di Cinecittà.

Al televoto

In nomination: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Quale sarà il risultato del televoto?