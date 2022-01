GF Vip, anticipazioni stasera: il primo finalista; l'addio (in forse) di Gianmaria e il ritorno di Biagio

Anticipazioni della puntata di stasera Grande Fratello Vip. A partire dalle 21.25, in prima serata su Canale 5, il 39esimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Importante per questa settimana anche il televoto e la decisione dei telespettatori su come votare, poiché il loro voto decreterà ufficialmente il nome del primo finalista. Ma vediamo nel dettaglio ospiti, ipotetici addii e siparietti previsti questa sera nella Casa di Cinecittà.

Gianmaria esce?

Da giorni, Gianmaria Antinolfi sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la Casa per motivi di lavoro. Stasera comunicherà la sua decisione definitiva agli altri concorrenti e al pubblico a casa. Fuori dall'appartamento romano, infatti, ad attenderlo ci sono questioni professionali, poiché il suo mestiere di imprenditore lo reclama dietro la scrivania. Non è ancora detta l'ultima parola, però: la sua decisione sarà comunicata nel corso della puntata di stasera del Grande Fratello Vip.

Il ritorno di Biagio D'Anelli

E, per qualcuno che esce, c'è qualcuno che torna. Trattasi di Biagio D'Anelli, influencer e volto tv, qui di nuovo per salutare la showgirl Miriana Trevisan, con cui ha vissuto una complicità nel corso della sua permanenza nella Casa. L’ex concorrente di Grande Fratello Vip sarà protagonista di una emozionante sorpresa proprio alla donna. E la showgirl spera di incontrarlo da settimane.

Il caso Delia Duran- Alex Belli, ennesimo capitolo

Delia Duran ha deciso di togliersi l’anello simbolo dell’amore con Alex Belli. La donna però è ancora tormentata da tanti dubbi in merito all’epilogo che avrà la sua storia d’amore.

Il televoto per il finalista e cosa dicono i sondaggi

Particolarmente importante il televoto di questa sera, se si pensa che servirà per decretare il primo finalista di questa edizione praticamente infinita. A decretarlo sarà il pubblico scegliendo tra tre protagonisti indiscussi di “Gf Vip 6”: Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, popolatissima community del reality show, la preferita al momento sembra essere Delia Duran con il 46,71%, nonostante sia una degli ultimi concorrenti entrati in casa, seguita da Soleil Sorge con il 45.30%. In ultima posizione, invece, Giucas Casella con il 7.98%.

Come votare

Per chi volesse partecipare al televoto, sono diverse le opzioni disponibili: