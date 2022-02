Gf Vip, anticipazioni puntata stasera: due eliminati; entra il figlio di Alessandro Basciano

Stasera, lunedì 28 febbraio 2022, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti annunciati dalle anticipazioni del reality show, in onda in prima serata su Canale 5, c'è Nicolò, il figlio di Alessandro Basciano. Ma le sorprese non finiscono qui. Per scoprire, l'appuntamento è, come sempre, a partire dalle 21.25 sulla rete ammiraglia Mediaset. Al timone Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Chi uscirà? Due eliminati

La finale si avvicina sempre più e tutti i “vipponi” vorrebbero restare nella Casa fino al prossimo 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti e Grande Fratello prova a sparigliare le carte e le eventuali strategie con una doppia eliminazione a sorpresa. Oltre a un eliminato tra Alessandro Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, già al televoto dalla scorsa puntata, anche un altro concorrente sarà definitivamente fuori da giochi.

Miriana Trevisan si sente “tradita” dalle persone con cui ha condiviso l’intero percorso nella Casa di “Gf Vip”. Alcune delle compagne l’accusano, infatti, di poca trasparenza.

Entra il figlio di Basciano

Una tenerissima sorpresa attende Alessandro Basciano che potrà incontrare suo figlio Nicolò, avuto da una precedente relazione con l'ex fidanzata Clementina Deriu. I due si sono lasciati poco dopo la nascita del piccolino ma ancora oggi sembrano nutrire buoni rapporti. Oggi Basciano sta intessendo una romantica love story con la coinquilina Sophie Codegoni.