Gf Vip, anticipazioni stasera: Manila incontra Valeria Graci, eliminazione doppia

Stasera, giovedì 3 marzo 2022, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti annunciati dalle anticipazioni del reality show, in onda in prima serata su Canale 5, c'è Valeria Graci, che entrerà nella Casa per incontrare Manila Nazzaro. Il reality è condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Doppia eliminazione

La finale si avvicina e il gioco si fa sempre più crudele. Anche questa sera una doppia eliminazione andrà a sconvolgere i piani dei 'vipponi'. Al televoto ci sono Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà, ma non è finita qui. La stessa sorte toccherà anche a un altro concorrente sconfitto in un televoto flash.

Sopresa per Manila Nazzaro

Una sorpresa attende Manila Nazzaro che avrà la possibilità di incontrare la sua amica Valeria Graci. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Alessandro Basciano, eliminato dal gioco nel corso della puntata di lunedì, farà il suo ingresso in studio, ma non da solo.

Come votare

Per chi volesse partecipare al televoto, sono diverse le opzioni disponibili: