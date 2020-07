Grande Fratello Vip autunno 2020: data, cast e cosa c'è da sapere

Dopo aver portato a termine con successo un'edizione complicata come quella della scorsa primavera (segnata dall'emergenza coronavirus), Alfonso Signorini fa il bis e torna in onda in autunno con una nuova stagione del Grande Fratello Vip, la seconda del 2020 e la quinta della versione celebrity. Ad annunciarlo è lui stesso durante una diretta organizzata su Instagram con la conduttrice Simona Ventura.

I lavori sono ancora in corso, ma la macchina organizzativa è già partita. Vediamo quali sono le anticipazioni che circolano in merito a data, cast e dettagli vari.

Grande Fratello Vip autunno 2020, le date

Il prossimo Grande Fratello Vip ripartirà in autunno, e precisamente a settembre, ma la data precisa di messa in onda non è stata ancora annunciata. "Sarà un autunno impegnatissimo e con ogni probabilità andremo in onda con le due dirette settimanali'', ha affermato Signorini.

Grande Fratello Vip autunno 2020, i concorrenti

Rebus totale sui concorrenti, ma Alfonso Signorini ci tiene a precisare che due concorrenti sono già stati selezionati (i nomi restano ignoti) e ne approfitta per alzare le aspettative. Il cast sarà ''ancora più famoso dello scorso anno'', ha dichiarato. "Lo stile sarà esattamente come quello dell'edizione appena finita se non di più! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: 'Ma questo chi cavolo è?', perciò sto lavorando mattina e sera".

A quanto apprende l'Adnkronos, inoltre, i concorrenti, prima di entrare nella Casa, dovranno fare un periodo di quarantena obbligatoria per evitare ogni rischio di contagio.

Tra le prime indiscrezioni, si parla della partecipazione dei seguenti vip:

Elisabetta Gregoraci, showgirl ed ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore.

showgirl ed ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore. Flavia Vento, showgirl.

showgirl. Vera Gemma, irriverente attrice e scrittrice italiana, nota per la partecipazione all'ultimo Pechino Express.

irriverente attrice e scrittrice italiana, nota per la partecipazione all'ultimo Pechino Express. Rocco Siffredi e il figlio Tano , pornodivo e il suo presunto erede.

, pornodivo e il suo presunto erede. Enock Balottelli, fratello del più famoso Mario, di professione calciatore.

Le smentite:

Rosanna Cancellieri, giornalista e conduttrice di moda e costume. Tra i nomi dati per papabili, ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. "Io corteggiata dal 'Gf Vip'? "Ma quando mai, non mi ha contattato nessuno e sinceramente non ci andrei neanche, non mi attira proprio'', ha dichiarato.

Grande Fratello Vip autunno 2020, gli opinionisti

''Confermatissimo'' in trasmissione è Pupo, come ha detto Signorini dopo qualche esitazione alla Ventura, anche se ancora non è chiaro se come opinionista o in un'altra veste. Sembra invece che non ci sarà Wanda Nara, opinionista già assente nelle ultime puntate della scorsa edizione per precauzione contro il Covid.

Ha smentito invece di sedere prossimamente sullo scranno degli opinionisti Simona Ventura, conduttrice ed amica di Alfonso Signorini.