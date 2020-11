Gf Vip, i concorrenti scoprono la durata del programma: le reazioni tra lacrime e dubbi

Il Grande Fratello Vip questa sera ha svelato ai concorrenti che il programma finirà a febbraio. Ma prima di farlo ha deciso di commuoverli con un video che ha ripercorso il viaggio dei Vipponi all'interno della casa più spiata d'Italia. Per far piangere chi ancora non l'aveva fatto sono stati mostrati i videomessaggi di alcuni dei familiari dei coinquilini più famosi dello Stivale.

"Siete liberi di fare le vostre scelte - ha commentato Alfonso prima che la busta rossa venisse aperta -, ma l'amore di chi vi segue prendetelo in considerazione per la scelta. L'amore del pubblico non è scontato". Il compito di aprire la busta è stato affidato a Maria Teresa Ruta, ma in realtà non c'era scritto nulla.

"Cari vipponi le luci della vostra casa si spegneranno non prestissimo. Passeremo insieme Natale, Capodanno e staremo insieme fino ai primi di febbraio 2021. Farete la storia perché batterete il record di ogni Gf Vip" con queste parole Signorini ha sganciato la bomba.

I concorrenti sono rimasti sconvolti e hanno chiesto più volte se Signorini stesse scherzando. "Questo è un momento molto particolare, le vostre emozioni tengono compagnia a molti. Le persone a casa hanno bisogno di un po' di sano svago. Siete entrati nelle case degli italiani, avete una grande responsabilità. E' la prima volta che succede una cosa simile. Per molti non è semplice passare le vacanze lontano da casa, ma avete il nostro supporto e quello delle vostre famiglie. Non dovete scegliere oggi, fino a dicembre sareste rimasti, quindi avere il tempo di pensare" ha spiegato Alfonso.

Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio! E scriveremo la storia... insieme! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/LYEEXY8xCk — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2020

Le prime reazioni dei vip alla scoperta del prolungamento del Gf Vip

I più sconvolti dalla comunicazione del prolungamento del Gf Vip sono stati Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Il primo è rimasto particolarmente colpito e si è dovuto sdraiare su un divano.

Anche nello studio i vip eliminati confermano che per chi ha dei figli sarà difficile decidere. Franceska ha commentato che per lei "Sarà un paicer vederli decomporsi". Secondo Paolo Brosio "qualcuno cederà".

Su richiesta dei coinquilini Alfonso ha ufficializzato la data in cui il Gf finirà: l'8 febbraio.