Grande Fratello Vip, la finale: chi sono i finalisti, le percentuali al televoto, gli ospiti

Stasera la finale del Grande Fratello Vip, ma chi sono i finalisti? Cosa dicono le anticipazioni circa le percentuali del televoto? Appuntamento oggi, lunedì 14 marzo, a partire dalle 21.25 su Canale 5, con l'ultima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip

A contendersi il sogno della vittoria di questa straordinaria edizione di “Gf Vip” ci sono: Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri, Barù e uno tra Jessica Selassiè e Giucas Casella, protagonisti al televoto tutt'ora in corso.

Le sorprese e gli ospiti di stasera

Dopo 183 giorni nella Casa e un turbinio di emozioni, pianti, litigi, amori e baci è arrivato il momento della finale. Non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per i “vipponi” che, dopo mesi lontano dai propri affetti, li potranno riabbracciare: per Davide i suoi genitori, per Delia la madre e per Giucas il figlio James.

Jessica, Clarissa e Lulù saluteranno l’importante esperienza esibendosi con una cover di un brano di Selena Gomez. Ma non sarà l’unico momento “musicale” della serata: anche le ex inquiline del loft di Cinecittà si cimenteranno in un balletto sulle note di Lady Marmalade.

Televoto Grande Fratello Vip: le percentuali oggi

Come si diceva, ultimo ad aggiungersi tra i finalisti sarà uno tra Giucas Casella o Jessica Selassiè, a seconda dell’esito del televoto. Ma che cosa dicono al momento le percentuali? Al momento sembra proprio che non vi sia alcun dubbio: col 70 per cento delle preferenze, sarebbe Jessica orientata verso il trionfo. Non solo. Jessica sarebbe indicata anche come la possibile vincitrice dell'intera edizione.

Di seguito invece le preferenze del pubblico secondo la classifica SNAI, dal più al meno papabile per la vittoria.

Come votare al Grande Fratello Vip