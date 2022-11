Gf Vip, Giaele bacia (appassionata) Attilio Romita. Tutti i momenti hot al "gioco della bottiglia"

Nel video in alto, i momenti bollenti del "gioco della bottiglia"

Sul tavolo c'è una bottiglia di spumante, nel corpo gli ormoni repressi di una reclusione che ormai va vanti da diverse settimane (almeno per i concorrenti di lungo corso). E così ieri i partecipanti al Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad un momento più promiscuo del solito ed hanno improvvisato una partita al "gioco della bottiglia" ad alto tasso erotico. Un momento di svago che non ha visto nessuno escluso, tantomeno gli inquilini più agè come Wilma Goich.

Ed è proprio Wilma una delle prime a metters in gioco: l'ex moglie di Edoardo Vianello si è ritrovata infatti a farsi mordere il collo da Antonino Spinalbese. Ed è apparsa piuttosto divertita. Lo stesso Antonino è stato protagonista di più siparietti, dal momento che si è trovato anche a baciare sulla bocca Giaele, a baciare l'orecchio di Attilio Romita e il piede di Luciano Punzo. Il bacio più focoso è però quello scoccato dalla stessa Giaele ad Attilio Romita: dopo aver attirato a sè l'ex mezzobusto del Tg1, la modella si è lasciata andare ad un bacio molto appassionato, lasciando a bocca aperta i presenti.