Gf Vip, puntata stasera: arriva Kekko dei Modà; due (pessime) sorprese per i vip

Stasera, venerdì 10 dicembre, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Tante le novità attese

Due pessime sorprese

Ad accendere gli animi nella Casa di Cinecittà sono o almeno potrebbero essere due servizi fotografici. Il primo, realizzato ieri, ha visto i vipponi protagonisti e ha aperto lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che non se le sono certe mandate a dire.

L’altro servizio fotografico che potrebbe scatenare reazioni importanti è quello apparso oggi su una testata web in cui è ritratta Delia, la moglie di Alex Belli, mentre bacia un uomo sconosciuto. Come reagirà il bell’attore? "Sconvolgente" definisce infatti il servizio Signorini, impaziente di sottoporlo al suo concorrente più chiacchierato (che, nel frattempo, ha dichiarato di apprezzare anche Davide Silvestri, con cui in passato scattò un bacio). Non solo, proprio oggi lui ha dichiarato che la coppia, in realtà, è aperta ("anzi, spalancata", per parafrasare un vecchio film): con loro infatti in casa vivrebbe anche un'altra donna...

Spazio poi alla coppia più discussa della Casa. Rispetto alla scorsa puntata, infatti, la situazione si è completamente ribaltata per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie: lui ha fatto una sorta ammissione di colpa con la ragazza e sono arrivati di nuovo baci e carezze (nonché un massaggio erotico...) dopo un periodo di freddezza. Ma perché è cambiato il loro rapporto? Se ne parlerà in puntata.

Inoltre, questa sera sarà comunicato ai “vipponi” l’allungamento di questa edizione di “Gf Vip”. Quali saranno le reazioni dei concorrenti alla notizia? Il GF Vip finirà infatti il 14 di marzo.

Arriva Kekko dei Modà

Un’importante sorpresa per Davide Silvestri: il cugino Kekko, cantante e frontman dei Modà, gli ha inviato un lungo videomessaggio.

Chi c'è al televoto

Al televoto: Maria Monsé, Jessica Selassié, Biagio D’Anelli, Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Chi sarà il preferito del pubblico?