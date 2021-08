Grande Fratello Vip 2021: quando inizia, concorrenti, cast e cosa c'è da sapere

Tutto pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 2021, la sesta del reality show in onda su Canale 5 e la terza condotta da Alfonso Signorini. Incomplete le notizie che conosciamo al momento a proposito di cast e durata del programma, ma di seguito sono riportati tutti i dettagli comunicati con ufficialità e le indiscrezioni sfuggite ai corridoi Mediaset.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2021

La data di debutto è ufficiale, come da spot che in queste ore circola sulle reti Mediaset. Si parte lunedì 13 settembre in prima serata, precisamente alle 21.30 circa su Canale 5. Anche quest'anno ci sarà un doppio appuntamento settimanale, al lunedì e al venerdì.

Se, come ha detto qualcuno, il reality show durerà effettivamente nove mesi non lo sappiamo. Al momento la fine è prevista per dicembre 2021 con la possibilità di un prolungamento fino ai primi mesi del 2022.

Opinionisti Gf Vip 2021

Via Pupo e Antonella Elia, dentro Adriana Volpe, che al Grande Fratello Vip aveva partecipato come concorrente già un anno e mezzo fa e che successivamente aveva lavorato come conduttrice a Ogni Mattina su Tv8, e Sonia Bruganelli, imprenditrice attualmente alla guida della società di scouting SDL nonché moglie di Paolo Bonolis. La prima più accomodante, la seconda più caustica, insieme funzioneranno come il diavolo e l'acqua santa. Non a caso, già prima del debutto del programma, si parla di una presunta lite avvenuta tra le due dietro il servizio fotografico di lancio della trasmissione organizzato per il settimanale Chi (diretto proprio da Signorini...).

Ma non è finita qui. Al loro fianco, infatti, ci saranno anche gli "opinionisti popolari", come rivelato dall'autore Andrea Palazzo. "Saranno due opinioniste molto pop - ha dichiarato - prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa".

Concorrenti Gf Vip 2021

Concorrenti ufficiali . I nomi dei concorrenti vip che varcheranno la porta della casa più spiata degli italiani si sapranno tra fine agosto e inizio settembre.

Katia Ricciarelli. "Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica", ha dichiarato la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo.

Sophie Codegoni. Tronista dell'ultima edizione di Uomini e Donne (dating show condotto da Maria De Filippi in occasione del quale ha conosciuto Matteo Ranieri con cui ha avuto una storia lampo), nei mesi successivi ha fatto aprlare di sé per presunti flirt con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo. "Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole", ha detto a proposito del re dei paparazzi.

Raffaella Fico.Showgirl lanciata proprio dalla edizione 'nip' del GF, ed ex concorrente dell’Isola Dei Famosi e di Tale e Quale Show, è nota alla cronaca rosa perché nel 2012 è nata Pia, la figlia avuta dalla controversa relazione, spesso al centro del gossip, col calciatore Mario Balotelli.

Manila Nazzaro. Conduttrice ed ex concorrente di Temptation Island. Del GF Vip aveva detto: "Sarebbe un’arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del GF Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio". E invece...

Concorrenti non confermati

Soleil Sorgé, ex concorrente di Uomini e Donne e dell'Isola dei Famosi; Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento; il campione di nuoto Manuel Bortuzzo; la conduttrice e showgirl Miriana Trevisan; il compagno di Vera Gemma Jeda; l’imprenditore ed ex fidanzato di Belén Rodriguez Gianmaria Antinolfi; la modella Ainett Stephens; l’influencer Soleil Sorge; la showgirl Carmen Russo; l’illusionista Giucas Casella e il giornalista Amedeo Goria.