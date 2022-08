Grande Fratello Vip rimandato: ecco perché

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha ormai quasi concluso il cast che varcherà la porta rossa anche se, al momento, oltre a labili indizi non è trapelato nulla sui concorrenti prescelti. Unico nome confermato e annunciato è quello di Giovanni Ciacci, oltre alle opinioniste Sonia Bruganelli, e la new entry, Orietta Berti. Intanto tra conferme e smentite si fanno strada i nomi dei possibili “vipponi” che popoleranno la casa più spiata d’Italia. Dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, passando per il sex symbol Pamela Prati, fino alla contessa Patrizia De Blanck. Nel frattempo cresce il fermento per l'inizio del reality, il cui inizio è stato fissato a lunedì 19 settembre. Una data che tuttavia non appare più praticabile.

Grande Fratello rimandato

Il motivo? Da lì a sei giorni, ossia il 25 settembre, sono previste le elezioni politiche nazionali. Insomma la caduta del governo Draghi è arrivata inaspettatamente a mettere i bastoni tra le ruote ad Alfonso Signorini e la produzione del programma. Le alternative possibili data la situazione sono tre. Il programma inizierà ugualmente nella data fissata e i vipponi non si recheranno alle urne, in barba al diritto di voto. Un messaggio davvero spiacevole che verrebbe così lanciato dal reality.

Altra ipotesi è che i concorrenti abbandonino la casa più spiata d’Italia per andare ai seggi. Tuttavia anche questa possibilità appare impraticabile poiché i gieffini prima di rientrare nella Casa dovrebbero rispettare un periodo di cinque giorni di quarantena, che andrebbe ad inficiare con le dirette quotidiane e gli appuntamenti in prima serta. Ovviamente non è possibile far votare i ‘vipponi’ all’interno del loft di Cinecittà, poiché c’è alcun cavillo burocratico che permetterebbe agli inquilini di esprimere le proprie preferenze politiche “a distanza”. L’unica soluzione percorribile è quindi quella di rimandare l’inizio del reality direttamente dopo le elezioni, con tutta probabilità al 3 ottobre.