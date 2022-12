Gf Vip, anticipazioni stasera: i nuovi concorrenti; la replica di Romita alla moglie

Stasera, lunedì 12 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventiduesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Due nuovi ingressi nella Casa: Milena Miconi e Riccardo Fogli sono pronti a varcare la Porta Rossa. Come reagiranno i “vipponi”?

Nel loft di Cinecittà si respira aria natalizia e anche stasera non mancherà il “Gf Vip Show”. Ma l’atmosfera magica del Natale non abbassa il livello degli scontri. Nelle scorse ore tante e importanti discussioni hanno avuto come protagonisti: Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro vs Charlie Gnocchi, sempre Daniele Dal Moro vs Sarah Altobello e anche Antonino Spinalbese vs Patrizia Rossetti. Nel frattempo, Attilio Romita riflette sulla sua querelle coniugale - di cui ha appreso nel corso della scorsa puntata - che è tutt’altro che risolta. Infine, il verdetto del televoto: chi si salverà tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita?