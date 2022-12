GF Vip, anticipazioni stasera: arrivano nuovi concorrenti; sorprese per Wilma ed Edoardo

Stasera, sabato 17 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il 23esimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Il cast si alimenta con due nuovi concorrenti, l'ex tronista Davide Donadei e la modella e influencer Nicole Murgia: come saranno accolti dal gruppo?

Intanto la crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere arrivata al capolinea: da giorni, i due si rinfacciano reciprocamente atteggiamenti che hanno assunto per merito o per colpa dell’altro e poche ore fa non hanno affrontato la questione decidendo di dividere le loro strade. La questione verrà affrontata nel corso della diretta che vedrà anche arrivare una sorpresa per Wilma Goich, ma anche per Edoardo Tavassi la cui mamma ha qualcosa da dire a suo figlio... e a Micol Incorvaia. Infine, il verdetto del televoto: chi si salverà tra Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello?

La squalifica di Riccardo Fogli

Negli ultimi giorni si è parlato molto della squalifica di Riccardo Fogli, reo di aver bestemmiato poco dopo il suo ingresso nella casa. Se verrà invitato in studio per avere modo di dire la sua su quanto accaduto è tutto da vedere. Ad oggi il cantante si è limitato a smentire alcune voci circolate sulla sua reazione per il grave provvedimento disciplinare, senza entrare nel merito della drastica decisione presa dagli autori del reality.