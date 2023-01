GF Vip, anticipazioni stasera: Dana contro tutti, Wilma furiosa. Edoardo e Alberto amici speciali

Stasera, lunedì 9 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Nel 27esimo appuntamento del programma si discuterà dell'atmosfera rovente accesa nella Casa di Gf Vip: Dana Saber è la protagonista di importanti discussioni un po’ con tutti, soprattutto con Wilma Goich che non ha affatto gradito che la ragazza sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele verso cui da tempo nutre un particolare interesse. Sorprese per due “vipponi”: per Oriana Marzoli arriva la madre Cristina e per Micol Incorvaia la sorella Clizia e il padre Salvatore.

Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria vivono una nuova fase della loro speciale amicizia: infatti, negli ultimi giorni, i due si sono molto avvicinati. "Quando lui ride, mi sciolgo" aveva confidato l'influencer dichiarando apertamente il suo sentimento nei confronti di Edoardo con cui già nelle scorse settimane c'era stato un gesto che tanto aveva turbato le sue emozioni. Quali saranno le rispettive considerazioni sul loro rapporto?

Infine, il verdetto del televoto: uno solo tra Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli si salverà e proseguirà nel programma.